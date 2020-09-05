У правых партий нет национальных интересов

В рамках очередного выпуска программы «Президент отвечает» глава государства обвинил молдавскую оппозицию в том, что за ней стоят внешние силы.

По словам Игоря Додона, он в бытность лидером парламентской оппозиции никогда не позволял себе того, что позволяют сегодняшние правые политики.

«Это люди с нулевой ответственностью, – сказал президент. – Для них чем хуже — тем лучше, а у нас есть обязательства перед гражданами».

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