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Газета "Кишиневские новости"

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Молдавской оппозицией управляют из-за рубежа

Молдавской оппозицией управляют из-за рубежа
05 сентября
10:51 2020
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У правых партий нет национальных интересов

В рамках очередного выпуска программы «Президент отвечает» глава государства обвинил молдавскую оппозицию в том, что за ней стоят внешние силы.

По словам Игоря Додона, он в бытность лидером парламентской оппозиции никогда не позволял себе того, что позволяют сегодняшние правые политики.

«Это люди с нулевой ответственностью, – сказал президент. – Для них чем хуже — тем лучше, а у нас есть обязательства перед гражданами».

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