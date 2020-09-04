Главное – соблюдать чувство меры

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каких случаях то, что считается вредным, может быть полезным.

Первая среди таких привычек – употребление алкоголя. По словам доктора, малые дозы – бокал вина, прежде всего красного – способны повысить уровень хорошего холестерина благодаря содержащимся в напитке флавоноидам. А вот перебор уже опасен для здоровья.

Так же повышает хороший холестерин сало, являющееся источником незаменимых жирных кислот. Но, опять же, надо знать меру и не объедаться: продукт очень калориен и в нем много соли.

То же касается и дневного сна. Если долго спать днем, повышается риск диабета и ожирения. Но при шестичасовом ночном сне добрать пару часов днем вполне возможно.

В период пандемии большое внимание уделяется гигиене рук. Но становиться маньяками чистоты доктор не советует: можно заработать экзему из-за нарушения местного иммунитета кожи, пишет «Вечерняя Москва».

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