Луна в Овне. Браки, заключённые в этот день, будут крепкими и счастливыми

О влиянии Луны на нашу планету и всё на ней происходящее говорят и пишут многие. Не подвергаются сомнению лишь зависимость приливов и отливов от ночного небесного светила, все остальные утверждения считаются спорными. Влияние спутника Земли на наше состояние и настроение, на все, происходящее с природой-матушкой – от времени начала цветения плодовых деревьев до цунами, смерчей и извержений вулканов, остается тайной, покрытой мраком. А так как все загадочное всегда притягивает и беспокоит, множество людей стремятся доказать, что все хорошее и плохое в нашей жизни неизменно связано с фазами Луны.

Что же готовит нам царица ночи 5 сентября?

День противоречивый. С одной стороны, день активный с частой сменой настроений и состояний, что может привести к недомолвкам и даже мелким конфликтам. С другой стороны, на личном фронте день может быть наполнен романтикой. А в общем субботний день, которым управляет Сатурн с его тяжеловесной энергетикой, прекрасно подойдет для занятий саморазвитием, учебой. День подарит вам внутреннюю свободу, потому смело реализуйте запланированное. Также вас порадуют результаты переговоров и деловых поездок в этот день. А ещё он очень благоприятен для свадеб – браки, заключённые 5 сентября 2020 года, будут крепкими и счастливыми.

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Примите этот день с благодарностью, каким бы он для вас ни был!

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