Цырдя: Сеть Сороса учредила для Санду собственную партию – PAS
Цель – превратить страну в колонию. Судите сами. (Авторский комментарий политолога Богдана Цырди)
1. Председатель М. Санду – бывший член сената фонда «Сорос-Молдова» (2009–2010 гг.).
2. Первый зам. председателя партии и председатель парламентской фракции PAS И. Гроссу – член админсовета Центра юридических ресурсов Молдовы (CRJM). Директор центра В. Грибинча – свояк депутата С. Литвиненко (PAS).
3. Вице-председатель PAS Л. Николаеску-Онофрей – директор по вопросам образования фонда «Сорос-Молдова» в 1996 – 1998 гг., председатель НПО PRO-Didactica.
4. Вице-председатель PAS М. Попшой был аналитиком в фонде Jamestown, членом Ассоциации внешней политики (APE), финансируемой Фондом Сороса.
5. Вице-председатель PAS и член политбюро Д. Перчун – координатор проектов, проводимых при поддержке Фонда Сороса. Речь – о проекте E-transformare при Министерстве образования, когда М. Санду его возглавляла.
6. Вице-председатель PAS Р. Мариан – секретарь парламентской фракции, депутат, специалист по связям с общественностью в НПО Expert-Grup (2013 – 2016 гг.), которое является ключевым бенефициаром Фонда Сороса.
7. Вице-председатель PAS, экс-министр юстиции (2019 г.) О. Стамате была директором НПО AGER. В 2007 – 2010 гг. работала в Фонде Сороса директором программ.
8. Член национального бюро PAS О. Нантой – депутат, директор программ в Институте общественных политик (IPP), эксперт в IPRE. Оба этих НПО финансируются Фондом Сороса.
9. Член национального бюро PAS Д. Алайба – депутат, председатель Центра политик и реформ (CPR) с ежегодным бюджетом в $320,384.00. CPR также является частью сети Сороса, НФД, ЕФД.
10. Вице-председатель PAS С. Мустяцэ (2016–2017 гг.) проходил стажировки в 2001, 2002, 2005 годах в Будапештском центрально-европейском университете, учредителем которого является Дж. Сорос.
11. Член политбюро PAS Д. Терзи-Барбэрошие (2016–2017 гг.) работала в фонде «Сорос-Молдова», отмечена несколькими стипендиями Фонда Сороса за особые достижения. Руководила НПО CPD.
12. Фактически лидер PAS М. Санду, её вице-председатели, почти все члены политбюро и 6 из 13 депутатов – представители Фонда Сороса в Молдове и лидеры НПО из сети Сороса. Случайность? Не думаем.
Такие же события происходят на Украине, в Армении, Грузии, Румынии где представители Фонда Сороса проникли глубоко во все структуры власти и проводят интересы транснациональной олигархии. Это и продажа земли иностранцам, приватизация за гроши стратегической госсобственности, закрытия школ, больниц, законы о правах ЛГБТ, сексуальное воспитание в школах…
И это только начало.
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