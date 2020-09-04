Таким образом они хотели чувствовать, что покойники навсегда с ними

Исследователи из Бристольского университета и Лондонского музея естественной истории с помощью современных технологий изучили кости, найденные в раскопках, датируемых Бронзовым веком, на всей территории страны.

Выяснилось, что в захоронениях нередко находились кости людей, относящихся к разным поколениям. При более тщательном изучении стало ясно: некоторые кости представляли собой амулеты. Вероятно, они носили ритуальный характер и призваны были напоминать родственникам о покойниках.

Как рассказали ученые, кости умерших родственников не просто хранились, а нередко и выставлялись напоказ и даже передавались по наследству. И так могло происходить до тех пор, пока род не иссякал и сохранять память больше было некому, сообщает CNN.

Читайте также: Магнитные бури в сентябре: как уменьшить влияние на организм

Астрологи предсказали 5 знакам зодиака денежную осень

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю