Пятница, 4 сентября 2020, 16:05

Газета "Кишиневские новости"

Наука

Назад на главную Подписаться на RSS

Почему древние британцы хранили кости умерших родственников?

04 сентября
15:16 2020
Версия для печати

Таким образом они хотели чувствовать, что покойники навсегда с ними

Исследователи из Бристольского университета и Лондонского музея естественной истории с помощью современных технологий изучили кости, найденные в раскопках, датируемых Бронзовым веком, на всей территории страны.

Выяснилось, что в захоронениях нередко находились кости людей, относящихся к разным поколениям. При более тщательном изучении стало ясно: некоторые кости представляли собой амулеты. Вероятно, они носили ритуальный характер и призваны были напоминать родственникам о покойниках.

Как рассказали ученые, кости умерших родственников не просто хранились, а нередко и выставлялись напоказ и даже передавались по наследству. И так могло происходить до тех пор, пока род не иссякал и сохранять память больше было некому, сообщает CNN.

Читайте также: Магнитные бури в сентябре: как уменьшить влияние на организм

Астрологи предсказали 5 знакам зодиака денежную осень

Что принесет каждому знаку Петух – хозяин сентября по китайскому календарю

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,60+0,18%
EUR19,66+0,21%
GBP22,01+0,16%
UAH0,60+0,29%
RON4,05+0,14%
RUB0,22+0,44%

Курсы валют в MDL на 04.09.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд