Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину на рабочей встрече, что сделал прививку от коронавируса, сообщает www.gazeta.ru.

«Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас… в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — сказал Собянин.

Мэр отметил, что чувствует себя хорошо.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных почти превысило 26 млн, умерли больше 850 тысяч человек.

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