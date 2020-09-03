Ультрапереработанная пища сокращает жизнь

Фастфуд давно завоевал симпатии людей самого разного возраста, живущих в разных странах. Происходит это во многом благодаря тому, что эти продукты содержат много всяческих вкусовых и прочих далеко не полезных добавок.

Теперь вред такого вида питания получил научное подтверждение. Ученые из испанского Университета Наварра двенадцать лет наблюдали почти за девятью сотнями добровольцев. Все они перешагнули порог 55-летия. Исследование началось в 2008 году, когда испытуемые сдали анализы. Затем каждые два года участники представляли отчет о том, как они питаются.

Всех добровольцев раздели на четыре группы в зависимости от количества фастфуда, употребляемого в сутки – две-три порции или больше. Выяснилось, что чем больше такой пищи съедали люди, тем быстрее у них уменьшалась длина теломеров – частей хромосом, свидетельствующих о биологическом старении клеток организма. Теломеры естественным путем сокращаются в течение жизни человека, а чрезмерное увлечение фастфудом этот процесс ускоряет, сообщает «Hromadske.ua».

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