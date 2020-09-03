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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 сентября 1036 смертельных случаев

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 3 сентября 1036 смертельных случаев
03 сентября
19:46 2020
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В течение прошедшего дня, 3 сентября, зарегистрированы еще 12 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 58-летняя женщина из Приднестровья, 63-летняя женщина из Бельцкого муниципия, 55-летняя женщина из Каушанского района, 67-летняя женщина из Кишинева, 71-летний мужчина из Тирасполя, 66-летняя женщина из Кишинева, 69-летний мужчина из Приднестровья, 76-летний мужчина из района Тараклия, 73-летний мужчина из Кишинева, 61-летняя женщина из Кишинева, 68-летняя женщина из Кишинева, 64-летняя женщина из Бричанского района. На вечер 3 сентября 27017 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 1036 человек умерли от инфекции.

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