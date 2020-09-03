К вечеру 3 сентября в Молдове зарегистрированы 632 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2736, из них первичных – 2503, а повторных 233.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 38372 человека.

Из 632 новых случаев на сегодняшний день 38 – это медицинские работники, в том числе: врачи -19, медсестры – 16, вспомогательный персонал 3.

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