Депутат Георге Брашовски приобрел роскошную квартиру в том же году, когда обращался к государству за пособием по безработице

Об этом сообщил социалист Александр Нестеровски после того как проверил декларации об имуществе и доходах Брашовски за последние несколько лет. Социалист заявил, что в декларациях однопартийца Андриана Канду выявлены множество несоответствий, о которых он сообщил в Национальное агентство по неподкупности.

«Купить квартиру за сотни тысяч леев в году, в котором просишь у государства пособие по безработице – это естественное дело для депутата олигархической группы Pro Moldova Георге Брашовски. Эта странность содержится в декларации об имуществе депутата, которое подлежит обязательному декларированию с 2003 года. Изучая декларации об имуществе Георге Брашовски за предыдущие годы, мы обнаружили несколько упущений, несоответствий, а также доходов, объяснения которых неясно», – написал Нестеровски в социальной сети. Первое, что выявил социалист – отсутствие целого ряда деклараций, которые был обязан подать Брашовски.

«В прошлом году Брашовски указал доход, полученный в мэрии Сынджерей в размере 50,434.62 леев всего за несколько месяцев в начале 2019 года. Указанная сумма значительно превосходит базовый оклад мэра и весьма отличается в сравнении с данными, указанными ранее. Также, выяснилось, что Георге Брашовски не указал конфликт интересов с компанией, в которой его супруга является учредителем и администратором. В декларации за 2017 год он сообщил, что супруга владеет 100%-ной долей в фирме „KONSTNORDAGRO”, учрежденной в 2013 году. Таким образом он не указал эту информацию в декларациях за 2013-2016 гг. Брашовски не указал доходы, полученные в связи с деятельностью этой компании. В 2015 году семья Брашовски, получив доход в размере 187 068 леев, приобрела квартиру с кадастровой ценой в 400 тыс. леев. Как мы знаем, рыночная стоимость такой квартиры может в несколько раз отличаться от кадастровой, что значительно превышает официальные доходы семьи Брашовски. Надо отметить и тот факт, что в тот год, когда они позволили себе купить такую квартиру, Георге Брашовски получал пособие по безработице – почти 25 тыс. леев, – констатировал депутат от ПСРМ. Согласно анализу, проведенному Нестеровским, в декларациях чудесным образом появляется, а затем исчезает движимое и недвижимое имущество. Так, в декларации за 2012 год указан мотоцикл, приобретенный в 2008 г, который не отражен в предыдущих декларациях. Еще одно упущение касается автомобиля «Volvo», который появляется в декларации только в 2013 году, хотя находился в пользовании и раньше. В 2016 году из документов исчезает движимое и недвижимое имущество, причем без указания полученного дохода в результате отчуждения. Депутат ПСРМ обратился и в Генеральную прокуратуру для того, чтобы прояснить ситуацию с данными нарушениями.

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