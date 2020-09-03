Ограбление стало крупнейшим в истории страны

По мнению экспертов, это уходящий вид преступлений. В век информационных технологий гораздо проще воровать деньги, не отходя от компьютера.

Но грабители воспользовались старым, многократно проверенным способом: заблокировали бронированный инкассаторский автомобиль на улице Лиона, неподалеку от местного отделения Банка Франции. Под угрозой оружия водителя и инкассаторов вынудили отдать деньги, после чего налетчики скрылись на двух автомобилях, которые позже были найдены сгоревшими.

Инкассаторская машина изготовлена шведской компанией «Loomis». По свидетельству ограбленных инкассаторов, при эксплуатации автомобиля постоянно возникали проблемы с блокированием дверей. Кроме того, правила требуют, чтобы при каждом включении двигателя изменялся код безопасности, однако в данном автомобиле такого не происходило. Не исключено, что налетчики знали об этом. К слову, инциденты с инкассаторскими машинами этой марки происходили и раньше, их неоднократно грабили.

Сумма похищенной наличности в этот раз не называется, но ограбление уже назвали крупнейшим в истории страны. До этого первенство принадлежало преступлению, совершенному более десяти лет назад, когда были украдены свыше одиннадцати миллионов евро, сообщает «Le Progrès».

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