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Газета "Кишиневские новости"

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Почему некоторые послы вмешиваются во внутренние дела Молдовы

02 сентября
14:56 2020
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Таким вопросом озадачился экс-председатель ЛДПМ Владимир Филат, заявивший о вмешательстве некоторых иностранных послов, аккредитованных в Молдове, во внутреннюю политику страны. Об этом Филат заявил в ходе передачи на телеканале N4. Он считает, что кроме поддержки, выраженной зарубежными политиками кандидатуре Майи Санду на президентских выборах, отмечаются и послания, которые «местами представляют собой давление».

«Здесь я имею в виду послания, передаваемые в дипломатической манере некоторыми послами. Это представляет собой вмешательство, и, если оно продолжится, мы примем меры», – уточнил Филат.

Председатель ЛДПМ также сообщил, что подобные поступки послов неприемлемы.

«Мы констатируем ситуации, когда некоторые послы в беседах, в том числе с моими коллегами по партии, передают определенные послания: как лучше поступить, почему лучше поступить определенным образом», – добавил Влад Филат.

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