Шесть сотрудников администрации кладбища «Святой Лазарь» задержаны по делу о незаконном обогащении от продажи мест для захоронений

Шесть человек, включая директора, заместителя, бухгалтера и других сотрудников администрации кладбища «Святого Лазаря» в Кишиневе, задержаны сегодня НАЦ и прокуратурой по борьбе с коррупцией. Задержания произошли в связи с открытием более 130 уголовных дел, возбужденных по фактам активной, пассивной коррупции, торговли влиянием и мошенничества. Все 6 человек подозреваются в требовании незаконных денежных сумм от родственников умерших, которые должны были получить место захоронения на кладбище. Уголовное расследование выявило, что должностные лица кладбища всего за 3 месяца получили более полумиллиона леев (623 000 леев) незаконных доходов от людей в результате совершенных преступных действий. По данным следствия, члены группы получали, помимо государственной пошлины за место для захоронения (1051 лей), дополнительные выплаты в размере от 5 000 до 7 000 леев. Также те, кто хотел зарезервировать место на кладбище для семьи или родственников, должны были заплатить двойную государственную пошлину в размере 4612 леев.Сегодня утром сотрудники НАЦ произвели обыски по 22 адресам, в том числе в помещениях администрации кладбища “Святой Лазарь”, в домах и в служебных кабинетах подозреваемых, и нашли соответствующие доказательства по делу, в том числе денежные суммы в различных валютах (около 700000 леев). Шесть человек были доставлены в НАЦ для допроса и помещены в одиночные камеры на 72 часа. Возбуждены уголовные дела за мошенничество, торговлю влиянием, активную и пассивную коррупцию, и в случае признания их виновными им грозит до 10 лет тюрьмы и денежные штрафы.

См. видео: https://www.facebook.com/watch/?v=320766719161205&extid=hscFnTvanyOX2Zo9

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