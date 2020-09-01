Больше половины персиков и нектаринов, собранных в Грузии, отправлено на экспорт в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.

По данным министерства сельского хозяйства и охраны окружающей среды, в РФ поставлено 15 тысяч тонн, это 54 процента от общего урожая. Остальное экспортировано в Армению, Азербайджан, Казахстан, Катар… Молдову. Ну то, что в нашей стране с уникальными черноземами продается китайский чеснок, турецкие помидоры, греческая клубника, мы уже привыкли. Но грузинские персики и нектарины – это что-то новое.

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