На левый берег Днестра прибыла делегация Нагорного Карабаха, ее возглавляет председатель Национального собрания республики Артур Товмасян, сообщает ресурс «Новости Приднестровья».

Гости примут участие в праздновании 30-летия образования ПМР, а до того они встретились с главой региона Вадимом Красносельским. «Мы два непризнанных международным сообществом государства, которые создал и признал народ», – заявил местный президент. Он вручил своему коллеге в Степанакерте Араику Арутюняну Орден дружбы. Также стороны обсуждали открытие в ближайшее время в Нагорном Карабахе торгового представительства Приднестровья.

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