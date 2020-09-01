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Газета "Кишиневские новости"

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Рубль на тридцатилетний юбилей Приднестровья

01 сентября
16:26 2020
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У людей собирающих бумажные деньги (бонистика, ред.), в коллекции может появиться редкое пополнение, в Приднестровье введена в обращение новая банкнота номиналом в один рубль.

Купюра очень похожа на денежный знак, выпущенный еще в 2012-м году, но есть одно отличие – на лицевой стороне банкноты присутствует специальная маркировка, посвященная 30-летию образования ПМР. Всего таких дензнаков выпущено 2510 штук, большая часть из них будет представлена в подарочном варианте, вложена в специальную брошюру. Юбилейный рубль реальное платежное средство, его можно использовать и при покупке колбасы.

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