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Газета "Кишиневские новости"

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Президентские выборы в Молдове с поправкой на коронавирус

Президентские выборы в Молдове с поправкой на коронавирус
01 сентября
16:01 2020
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Предвыборные дебаты кандидатов в президенты Республики Молдова будут проводиться только на общественном телеканале, решили в Совете по телевидению и радиовещанию.

Такой шаг объясняется тем, что в условиях пандемии коронавируса претендентам на кресло главы государства не следует разъезжать по студиям многочисленных телеканалов. При желании их владельцев, публичные дебаты, идущие на общественном канале, могут транслироваться в режиме реального времени и другими средствами массовой информации. Пока о своем намерении побороться за должность президента объявили шесть политиков.

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