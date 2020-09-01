Предвыборные дебаты кандидатов в президенты Республики Молдова будут проводиться только на общественном телеканале, решили в Совете по телевидению и радиовещанию.

Такой шаг объясняется тем, что в условиях пандемии коронавируса претендентам на кресло главы государства не следует разъезжать по студиям многочисленных телеканалов. При желании их владельцев, публичные дебаты, идущие на общественном канале, могут транслироваться в режиме реального времени и другими средствами массовой информации. Пока о своем намерении побороться за должность президента объявили шесть политиков.

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