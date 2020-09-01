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Газета "Кишиневские новости"

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Филолог из ЛДПМ попытается стать президентом Молдовы

Филолог из ЛДПМ попытается стать президентом Молдовы
01 сентября
15:56 2020
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Пребывающая уже несколько лет в коме Либерально-демократическая партия решилась выдвинуть на предстоящих президентских выборах своего кандидата, это будет Тудор Делиу.

Он закончил филологический факультет Государственного университета имени В.И. Ленина. Преподавал в родном селе румынский язык. Учился в Академии государственного управления. Магистр конституционного и административного права. Во время конфликта на Днестре был начальником штаба войск карабинеров. Изначально либеральные демократы хотели выдвинуть общего кандидата совместно с партиями Платформа «Достоинство и правда», а также «Действие и солидарность». Однако возглавляющие перечисленные формирования Андрей Нэстасе и Майя Санду не захотели вступать пусть и в формальный союз с партией, председателем которой является бывший премьер-министр Владимир Филат, обвиняемый в мошенничестве и получивший за это реальный тюремный срок.

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