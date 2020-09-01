Инициированная социал-демократами процедура отставки правительства Людовика Орбана не состоялась, не набралось должного количества депутатских голосов даже для кворума, сообщает «Международное румынское радио».

Чтобы принять вотум недоверия кабинету министров требуется совместное согласие на то 233 членов двух палат парламента, плюс еще один голос. На общее заседание в понедельник пришли 226 народных избранников. Несколько часов ждали остальных, но они так и не появились. Некоторые сослались на состояние здоровья, другие вообще не отвечали на телефонные звонки. Недавно избранный председателем Социал-демократической партии Марчел Чолаку пригрозил прогульщикам исключением из рядов политформирования. По словам инициаторов процедуры отставки, чиновники от правящей Либеральной партии под предлогом борьбы с пандемией разграбили государственные деньги. Социал-демократы при этом ссылаются на недавний отчет Счетной палаты, где говорится о закупке на бюджетные средства неработающего медицинского оборудования и некачественных защитных средств.

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