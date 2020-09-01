Всем известно, что в китайском календаре двенадцать зодиакальных животных представляют 12 лет лунного цикла. Но не все знают, что они же сменяют друг друга и в каждый месяц. Так, например, июлю покровительствовала Коза, август перешёл во владение Обезьянке, ну а сентябрь – это месяц Деревянного Петуха.

На смену хитрости и уму Обезьяны пришла амбициозность и общительность красавца Петуха, раскрашенного в яркие краски осени.

Трудолюбивый и упорный, Деревянный Петух отличается сдержанными эмоциями и тактичностью. Хотя, отстаивая справедливость, может и клюнуть, но сделает это исключительно для того, чтобы привести оппонента в чувство. А так – весел, дружелюбен, умеет радоваться успехам других.

Сентябрь будет для большинства месяцем позитивным и интересным, а чтобы он стал еще и результативным, нужно четко расставлять приоритеты и не тратить драгоценное время на мелочи. Чтобы этот месяц не провести в раздрае и поисках внутренней гармонии, настройтесь сразу на теплое общение с близкими, на терпение к ошибкам коллег и толерантность к поступкам окружающих. Сентябрь – не самое подходящее время для проявления эгоизма и открытой критики всех и вся.

А для каждого из нас месяц будет зависеть от того, как сентябрьский Деревянный Петух найдет общий язык с хозяином вашего года рождения по китайскому календарю.

Змея и Бык. Для рожденных в годы Змеи и Быка сентябрь будет полон приятных сюрпризов. Все будет складываться самым благоприятным образом, если не будете трезвонить на каждом углу о своих успехах и радостях. А в личной жизни счастье постучит в дверь к тем, кто умеет не смешивать в одном бокале деловые отношения и личные. И помните: высокая личная самооценка не означает высокомерное отношение к окружающим.

Коза и Обезьяна. Рожденным в годы Козы и Обезьяны нужно быть внимательными и осторожными – сентябрь не самый благоприятный месяц для них. Их могут ожидать финансовые трудности, потому включите режим экономии, никаких кредитов и долгов! Чтобы не попасть в долговой капкан, отвергайте сразу предложения о сотрудничестве, которые обещают быстрый и баснословный доход.

Тигр, Дракон и Петух. Морально-психологическое состояние рожденных в годы Тигра, Дракона и Петуха будет бодрым и радостным. Они будут приятными собеседниками в кругу друзей и знакомых. Их обаяние не знает границ, а потому у одиноких есть все шансы найти свою вторую половинку. «Окольцованным» же представителям этих знаков нужно просто уделять больше внимания семье, и тогда жизнь заиграет новыми красками.

Свинья, Лошадь и Кролик. Чтобы задобрить Деревянного Петуха и сделать его своим союзником в первый месяц осени, рожденным в годы Свиньи, Лошади и Кролика придется много работать. Трудолюбие и упорство, которые, несомненно, порадуют не умеющего сидеть без дела Петуха, станут для рожденных в эти годы ключиком к успеху. Главное – не перекладывать на других ответственность за свои поступки, желания и свою жизнь.

Крыса и Собака. Сентябрь станет непростым месяцем в жизни рожденных в годы Крысы и Собаки. Так как в деловой сфере ничего выдающегося и прорывного сделать не получится, займитесь здоровьем. Месяц благоприятен для медицинских обследований. А главное – контролируйте свою доверчивость. Связь с малознакомыми людьми легко может превратить вас в жертву мошенников. Помните: внимательность и осторожность во всем!

Читайте также: Какие знаки зодиака попадут под программу защиты Вселенной в начале сентября

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 31 августа по 6 сентября

Читайте также: Как по знаку зодиака женщина может найти идеального мужчину?

Какие знаки зодиака осыплет золотом сентября в первой декаде