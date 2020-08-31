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Газета "Кишиневские новости"

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Президент Молдовы Игорь Додон: Я твёрдо и искренне верю в нашу страну, в наших людей

31 августа
12:36 2020
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Опубликовано видео о прошедших 3,5 годах работы президента Молдовы

Президент Игорь Додон опубликовал в социальной сети почти получасовой фильм об исполнении своего мандата президента. Глава государства написал в комментарии к видео о том, что на протяжении всех этих лет он руководствовался следующими принципами: Ответственностью, Характером, Взвешенностью, Традиционными ценностями.

«Этими четырьмя важнейшими постулатами я буду руководствоваться и в дальнейшем. Я твёрдо и искренне верю в нашу страну, в наших людей. Я верю, что независимой Молдове – быть, и что вместе, общими усилиями, мы сможем привести Молдову к благополучию и процветанию, чтобы каждая семья чувствовала себя здесь комфортно», – написал президент в комментарии к видео.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=qL79NacRgdo

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