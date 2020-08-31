Несколько европейских изданий сообщают своим читателям: управляющим фондами Джорджа Сороса в ближайшее время может стать гражданин Франции Бернар-Анри Леви. Он известен своими неолиберальными выступлениями в печати, на телевидении и сцене.

Леви просто рафинированный глобалист. Все, что не вписывается в его “правильную” картину мира, он активно, взахлеб требует уничтожить и сверху полить серной кислотой, чтобы новых ростков альтернативных взглядов не появилось. Когда в Югославии началась гражданская война, для Леви боснийские мусульмане стали “святыми”, а сербы наоборот – “исчадьем ада”. И эту позицию ничто, даже факты расправы над боснийскими сербами, не изменило. Предсказуемо, претендент на место Сороса встал на защиту косоваров, пусть они даже, как утверждала швейцарский прокурор Карла дель Понте, пилили на кусочки местных сербов и цыган, а потом продавали их органы.

Леви активно требовал вторжения в Ливию войск НАТО и свержения Муаммара Каддафи. Страна разрушена, в ней почти десять лет идет гражданская война, десятки тысяч беженцев бегут оттуда в Европу, но Леви считает, что все было сделано правильно. Нечто подобное он хотел, чтобы Париж и Лондон осуществили в Сирии. Подобного рода тип либералов никогда и ничему не учится. Кандидат на место Сороса требовал признать независимость Чеченской Республики, отметился в Тбилиси во время восьмидневной войны и, конечно же, побывал в Киеве в 2014-м году. Несколько общественных деятелей недавно предложили подселить в шикарный парижский дом Леви сотню африканских беженцев. Таким образом он бы понес за свою либеральную болтовню хоть какую-то расплату.

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