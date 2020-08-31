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Газета "Кишиневские новости"

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Осколок Советского Союза и Российской Империи на берегах Днестра

31 августа
11:41 2020
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Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский провел пресс-конференцию, посвященную 30-летию создания ПМР.

По его словам, в регионе сохраняется политика и дух, характерные для Советского Союза и Российской Империи. Обращаясь к журналистам, Красносельский заявил: «Не сомневайтесь, что мы будем признаны. Но признают только открытых, демократичных, успешных, сильных и самодостаточных. Неудачников не признают. И наше стремление вперед, наша стратегия основаны именно на этой концепции развития», – заявил Красносельский. Также он обвинил в злонамеренных кознях неких «недругов».

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