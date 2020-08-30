Сегодня, 30 августа, в Минске и некоторых других городах Белоруссии, как и было заявлено изначально, прошли акции протестов. Об этом пишет ВВС.

Сегодняшним утром в столицу была введена спецтехника, в том числе БТР, военные установили в центре Минска заграждения. Были перекрыты четыре центральные станции столичного метро. Поступали сообщения об очередном отключении мобильного интернета. Колонны протестующих направились в сторону центра, где стояли автозаки и водометы. Из-за оцепления ОМОНа протестующие были вынуждены изменить маршрут и направиться к резиденции президента Лукашенко. Было осуществлено несколько десятков задержаний, среди прочих оказался корреспондент ТАСС.

Ранее стало известно, что решением правительства Белоруссии значительная группа иностранных СМИ была лишена аккредитации.

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