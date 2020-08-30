По состоянию на сегодня, 30 августа, число заболевших коронавирусом в мире достигло 25 млн человек, сообщает Reuters.

Индия установила новый мировой рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 78 761 человек. После этого общее число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 25 млн и продолжает расти. Более 840 000 человек умерли от Covid-19 в мире. Несмотря на пугающе высокие показатели заболеваемости, премьер-министр Индии Нарендра Моди требует снятия большинства ограничений для восстановления экономики страны.

По мнению экспертов, официальные данные, предоставляемые правительствами всех стран, как в отношении числа зараженных, так и в отношении погибших от коронавируса, однозначно не дают реальной картины происходящего.

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