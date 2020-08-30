На сегодняшний день в стране 25504 человека прошли лечение и 992 умерли от инфекции COVID-19. На 30 августа в Молдове подтверждено 36700 случаев заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 544 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1300 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

Читайте также: Как по знаку зодиака женщина может найти идеального мужчину?

Какие знаки зодиака попадут под программу защиты Вселенной в начале сентября

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 31 августа по 6 сентября