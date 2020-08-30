Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 августа 25504 излечившихся
30 августа
21:21 2020
На сегодняшний день в стране 25504 человека прошли лечение и 992 умерли от инфекции COVID-19. На 30 августа в Молдове подтверждено 36700 случаев заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 544 инфицированных – тяжелое (в том числе 33 пациента подключены к аппаратам ИВЛ), 1300 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.
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