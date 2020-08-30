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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 августа 36700 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 августа 36700 зараженных
30 августа
21:16 2020
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К вечеру 30 августа в Молдове зарегистрированы 296 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 989, из них первичных – 900, а повторных 89.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 36700 человек.

Из 296 новых случаев на сегодняшний день 20 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 6, медсестры – 14.

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