Несколько информационных агентств цитируют в своих материалах заявление командования ВВС США, обвиняющего российских военных летчиков в «непрофессионализме» при перехвате над Черным морем бомбардировщика В-52.

Самолеты стран, входящих в блок НАТО, провели однодневные учения под названием «Союзное небо». На огромной территории от Северной Америки до Восточной Европы американские самолеты отрабатывали взаимодействие с истребителями Германии, Турции, Болгарии, Румынии, Великобритании, Испании, Португалии, Польши, Нидерландов, Греции. Ранее командование ВВС США сообщало в релизе: «Миссия целевой группы бомбардировщиков – пример того, как Североатлантический союз поддерживает боеготовность, улучшает оперативную совместимость и демонстрирует нашу способность выполнять обязательства, несмотря на разделяющий страны Атлантический океан». В ходе учений, возможно, что-то пошло не так. Американский В-52 над Черным морем оказался без сопровождения румынских, болгарских или турецких истребителей. А может быть, союзные США летчики не захотели рисковать своими жизнями. «Пилоты двух российских Су-27 перехватили бомбардировщик В-52 ВВС США, который выполнял штатные операции над международными водами Черного моря. Российские пилоты летели небезопасно, несколько раз пересекая траекторию полета в пределах 100 футов от носовой части В-52 на одной высоте и при использовании форсажа, в результате чего создавалась турбулентность и ограничивалась способность В-52 маневрировать», – сообщают американские военные. В 2018-м году два российских дальних бомбардировщика Ту-160 приняли участие в учениях, проходивших в Венесуэле. Тогда госсекретарь Майк Помпео, заявил, что путинский режим даром тратит народные деньги в далекой стране. Теперь же, вероятно, американцы решили тоже не экономить свои средства, чтобы «надежно» защитить демократию, свободу и равенство для афроамериканцев в назидание белым европейцам в регионе Черного моря.

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