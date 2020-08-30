Воскресенье, 30 августа 2020, 01:10

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 августа 992 смертельных случая

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 30 августа 992 смертельных случая
30 августа
21:11 2020
Версия для печати

В течение прошедшего дня, 30 августа, зарегистрированы еще 2 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 75-летняя женщина из Дондюшанского района и 79-летний мужчина из Криулянского района. На вечер 30 августа 25504 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 992 человека умерли от инфекции.

Читайте также: Как по знаку зодиака женщина может найти идеального мужчину?

Какие знаки зодиака попадут под программу защиты Вселенной в начале сентября

Что обещают звезды всем знакам зодиака с 31 августа по 6 сентября

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD16,62+0,15%
EUR19,78+0,12%
GBP22,18+0,11%
UAH0,60+0,15%
RON4,09+0,10%
RUB0,22+0,09%

Курсы валют в MDL на 30.08.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд