В течение прошедшего дня, 30 августа, зарегистрированы еще 2 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это 75-летняя женщина из Дондюшанского района и 79-летний мужчина из Криулянского района. На вечер 30 августа 25504 человека выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 992 человека умерли от инфекции.

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