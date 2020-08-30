Чем дольше и крепче спишь, тем больше будешь зарабатывать

В ходе исследования Центра по контролю и профилактике заболеваний США был проведен опрос, в котором участвовали сто сорок тысяч человек. Выяснилось, что лишь чуть больше половины тех, кто живет на доходы, едва превышающие порог бедности, спали от семи до восьми часов. А вот две трети людей, чей заработок составляет четыреста процентов прожиточного минимума, могли позволить себе спать вволю.

Специалисты пришли к выводу, что те, кто недосыпает, чаще страдают от хронических заболеваний, в результате не могут полноценно работать. В результате их доходы, как и качество жизни, остаются невысокими. А люди с высокими доходами живут в несравненно лучших условиях, так что их сну ничто не мешает, пишет «Daily Mail».

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