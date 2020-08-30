Чтобы добиться такого результата, потребовалось тринадцать лет

Житель штата Миннесота стал новым рекордсменом Книги Гиннесса. Он отрастил ирокез, длина которого достигает 108 сантиметров. Уложить такую прическу самостоятельно мужчина не в состоянии, он прибегает к помощи жены. Меньше, чем за полтора часа, привести волосы в нужное состояние не удается.

Но такая прическа – не для повседневности. Она мешает проходить в дверь и не помещается в автомобиль. Так что зачастую мужчина просто заплетает из своих роскошных волос косу, сообщает «МИР 24».

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