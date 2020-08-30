Американец отрастил ирокез длиной больше метра и попал в Книгу Гиннесса
Чтобы добиться такого результата, потребовалось тринадцать лет
Житель штата Миннесота стал новым рекордсменом Книги Гиннесса. Он отрастил ирокез, длина которого достигает 108 сантиметров. Уложить такую прическу самостоятельно мужчина не в состоянии, он прибегает к помощи жены. Меньше, чем за полтора часа, привести волосы в нужное состояние не удается.
Но такая прическа – не для повседневности. Она мешает проходить в дверь и не помещается в автомобиль. Так что зачастую мужчина просто заплетает из своих роскошных волос косу, сообщает «МИР 24».
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