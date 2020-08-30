Ими оказались антивитамины

Проблема резистентности бактерий к антибиотикам с каждым годом становится все острее. По этой причине на планете каждый год уходит из жизни пости три четверти миллиона человек. Из-за бесконтрольного использования антибиотиков для лечения людей и животных становится все труднее найти эффективные препараты для борьбы с тяжелыми болезнями.

Но немецкие специалисты из Геттингенского университета и Института Макса Планка сделали шаг к решению этой проблемы. Они задумались о том, что бактерии – живые организмы – тоже должны получать витамины. И решили натравить на этих вредоносных существ природных врагов.

Враги эти – антивитамины, ученым известно целых три, и все противостоят витаминам группы B: розеофлавин (против B2), гинкготоксин (против B6) и 2′-метокситиамин (против B1). Действие антивитаминов основано на том, что организм не распознает их и принимает за полезные витамины. В результате бактерии, поразившие различные органы, погибают.

С помощью компьютерного моделирования ученые выяснили, что 2′-метокситиамин не воздействует губительно на клетки человека, но блокирует размножение бактерий и их способность противостоять антибиотикам, сообщает «ScienceAlert».

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