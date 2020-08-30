Они видны и в темное время суток благодаря светодиодной подсветке

В японском городе Токородзава появились необычные канализационные люки. На них нарисованы герои популярных мультсериалов. Причем картинки хорошо видны и в темноте: люки снабжены светодиодами.

Таким образом администрация города рассчитывает убить одновременно двух зайцев – уменьшить уровень преступности по ночам благодаря дополнительному освещению на улицах и прорекламировать развлекательный центр, который готовится к открытию. Из разрисованных люков выстроена своеобразная дорожка от железнодорожного вокзала к зданию центра, сообщает «МИР 24».

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