Их планируется использовать для охраны окружающей среды

В сиднейских парикмахерских собраны уже десять тонн волос. Весь материал пойдет на очистку Индийского океана от нефти.

В конце июля японский танкер потерпел крушение близ острова Маврикий. В воду попали около тысячи двухсот тонн нефти, еще более четырехсот тонн удалось собрать с поверхности океана и прибрежных зон.

Ученым давно известно, что волосы представляют собой своеобразную губку: они хорошо впитывают масло и не пропускают воду. Этот природный сорбент и будут использовать для сбора разлившейся нефти, сообщает ABC News.

Читайте также: Что обещают звезды всем знакам зодиака с 31 августа по 6 сентября

Как по знаку зодиака женщина может найти идеального мужчину?