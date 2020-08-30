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Газета "Кишиневские новости"

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Парикмахеры Австралии собирают остриженные волосы клиентов

Парикмахеры Австралии собирают остриженные волосы клиентов
30 августа
13:41 2020
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Их планируется использовать для охраны окружающей среды

В сиднейских парикмахерских собраны уже десять тонн волос. Весь материал пойдет на очистку Индийского океана от нефти.

В конце июля японский танкер потерпел крушение близ острова Маврикий. В воду попали около тысячи двухсот тонн нефти, еще более четырехсот тонн удалось собрать с поверхности океана и прибрежных зон.

Ученым давно известно, что волосы представляют собой своеобразную губку: они хорошо впитывают масло и не пропускают воду. Этот природный сорбент и будут использовать для сбора разлившейся нефти, сообщает ABC News.  

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