Жизнь переменчива, и в этом ее прелесть! Ну как бы мы могли ощутить вкус победы, если бы у нас не было опыта горьких поражений? Как бы могли вдохнуть радость и счастье полной грудью, если бы не знали, как ноет душа от неприятностей и огорчений? При этом каждый из нас знает, или как минимум надеется на то, что за ночью, какой бы темной она ни была, обязательно наступит день, и будет он светлым и радостным. И даже если ваша темная полоса жизни, как вам кажется, превратилась в затяжной прыжок, не теряйте надежду – в самый сложный и ответственный момент Вселенная непременно оградит вас от падения. Она даст точку опоры, которая станет и точкой отсчета для вашего движения вверх. И в этом движении вы будете совершенно новым, многократно более устойчивым и с неоценимым опытом за плечами.

Кого же Вселенная укроет своим щитом от бед и неприятностей с первых дней осени?

Крепкая дружбы для ВЕСОВ

Проблемы, которые в последнее время доставляют немало неприятностей Весам, в самый сложный момент разрешатся. И спасителем окажется человек, на помощь которого меньше всего рассчитывают Весы. Посылая свою защиту, Вселенная дарит новую крепкую дружбу, с которой в жизнь Весов прибудет много позитива.

Уверенность и позитив для РАКА

Эмоциональным Ракам Осень отменит старый диагноз – депрессию – и подарит уверенность в скорых переменах к лучшему. Им придется многое пересмотреть в своей жизни и расставить приоритеты по-новому, за это Вселенная не оставит Раков без своей поддержки. Позитив и уверенность в себе обязательно обернутся прекрасными результатами и щедрыми подарками.

Безграничное счастье для КОЗЕРОГА

Вот уж кому осень подарит успех и удачу во всем – так это Козерогам! Кому, как не им, целеустремленным и трудолюбивым, Вселенная поможет решить самые запутанные задачи. В первые дни сентября Вселенная разведет тучи проблем над Козерогами, и выглянет Солнце, под лучами которого все тайное и сложное станет простым и ясным.

Осторожность для Близнецов

Для Близнецов начало сентября будет сложным, и они это почувствуют с первого дня, но Вселенная любит этих легких мотыльков. И, приготовив для них яркую и полную радостных событий осень, она не могла оставить их в беде в самом ее начале. Вселенная призывает Близнецов быть осторожными в этот период. Бесшабашность и риск – под запретом!

Маяки удачи для Овнов

Ещё одному знаку посчастливится оказаться под защитой Вселенной – Овну. В последнее время Овны, рассчитывающие всегда только на себя, слегка запутались и наделали ошибок. Вселенная поможет им быстро выпутаться из сети проблем, расставляя маячки на пути к новым вершинам и громким победам. Интуитивные Овны сразу ощутят помощь Вселенной.