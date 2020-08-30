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Газета "Кишиневские новости"

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В Берлине во время митинга задержали 300 человек

30 августа
12:51 2020
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В Берлине во время демонстрации против ограничительных мер, вызванных коронавирусом, были задержаны 300 человек, сообщает ВВС.

Около 38 000 человек вышли на улицы Берлина на мирные демонстрации, высказывая недовольство ограничительным мерам, введенным для предотвращения распространения Covid-19. Около 200 человек были задержаны за агрессивное поведение. Радикально настроенные агитаторы бросали в полицию камни и бутылки.

Схожие протесты прошли и в других европейских городах, Париже, Вене и Цюрихе. В Лондоне тысячи граждан собрались на Трафальгарской площади, митингуя против коронавирусных ограничений и 5G интернет-подключения. Протестующие называют Covid-19 выдумкой правительства.

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