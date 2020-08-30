Итальянская береговая охрана эвакуировала 49 мигрантов со спасательного корабля английского художника Бэнкси, сообщает ВВС.

Известный андеграунд стрит-арт художник Бэнкси профинансировал спасательный корабль для беженцев, застрявших в Средиземном море. Корабль, под названием Луиза Мишель, успел совершить несколько спасательных операций, когда ему самому потребовалось спасение. Во время последней операции корабль взял на борт 219 человек, что не соответствует его габаритам. Луиза Мишель был перегружен и не мог безопасно продолжать движение. 49 человек были переведены на более вместительное судно.

Агентство ООН по делам беженцев считает, что у мигрантов и беженцев должна быть возможность получить убежище без риска для жизни. В соответствии с данными ООН, в период с начала 2020 года погибло 443 нелегала.

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