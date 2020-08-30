Астрологи предсказали, что ждет представителей каждого знака зодиака на будущей неделе

ОВЕН

Активные и энергичные Овны, чтобы чувствовать себя комфортно, должны будут действовать, советуясь со своим внутренним голосом. Делайте, что запланировали, если твердо уверены в правильности выбранного пути.

ТЕЛЕЦ

Грядущая неделя благодатна для Тельцов. За что бы они ни брались, все будет реализовываться быстро и удачно, а главное – с хорошей прибылью! Отличное время для новых знакомств, которые могут перерасти в нечто большее.

БЛИЗНЕЦЫ

Это будет не самая лучшая неделя для неугомонных Близнецов. Дух противоречия всему и всем будет необычайно силен. Природное упрямство и упорство в своей правоте неоднократно создадут почву для конфликтов.

РАК

На грядущей неделе Раки обречены на движение вперед и вверх. Ясность мыслей и внутренний напор не оставят сомнений в правильности ваших действий. А твердая уверенность в себе даст силы и приумножит результативность сделанного.

ЛЕВ

Сомнения будут одолевать Львов на грядущей неделе. Но они не привыкли демонстрировать свои слабости, потому будут усердно прятать свою неуверенность. Чтобы снова обрести внутренний баланс, добавьте чуть больше спорта в повседневный график.

ДЕВА

Идет время Дев, которым на грядущей неделе придется и оглянуться, чтобы оценить прожитый год, и заглянуть вперед, чтобы распланировать свой персональный новый год. Подведение итогов и выявление ошибок помогут избежать их впредь.

ВЕСЫ

Непростой будет грядущая неделя для Весов. Завышенная самооценка, тщеславие, несоответствие реальности ожиданиям серьезно усложнит жизнь Весов. Не стоит рассчитывать на всеобщее признание ваших трудовых подвигов.

СКОРПИОН

Грядущая неделя станет для Скорпионов необыкновенно приятной. Жизнь заиграет яркими красками! Позитивный настрой, внутренняя активность, уверенность в своих силах и любовь сделают их неделю незабываемой.

СТРЕЛЕЦ

Для Стрельцов грядущая неделя может стать конфликтной. Их заест обыденность и суета. На интересные и перспективные проекты рассчитываться не приходится. А скука – самый главный враг Стрельцов, отсюда и конфликты.

КОЗЕРОГ

Большие перспективы в деловой сфере откроет грядущая неделя Козерогам. Грамотно составленные планы будут каждый день приближать Козерогов к достижению цели. Но это не оставит времени на личную жизнь.

ВОДОЛЕЙ

Водолеев грядущая неделя выведет на творческую стезю, что доставит им невообразимое удовольствие и подарит состояние полета. Это время поможет Водолеям раскрыться как можно лучше и с разных сторон.

РЫБЫ

Грядущая неделя будет полна для Рыб романтики и любви. Не стоит ставить высоких целей – они могут оказаться непосильными. Любите, творите, наслаждайтесь жизнью!