В сети появилось видео, как украинский истребитель Су-27 сносит дорожный знак на трассе «Киев-Чоп», сообщает «Военное обозрение».

В Ровенской области проходят учения Военно-воздушных сил страны. Летчики отрабатывают взлет/посадку на специально подготовленные участки автотрассы. Таковые есть на всей территории бывшего Советского Союза. При взлете истребитель задел знак, ограничивающий движение транспорта 90 километрами в час, и ушел в небо с обломками указателя на воздухозаборнике. Как утверждают авторы издания, самолет повреждений не получил.

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