Бывший депутат Верховного совета Приднестровья, лидер местных коммунистов Олег Хоржан, отбывающий четырехлетний срок в тюрьме села Глиное, госпитализирован.

Сиделец с четвертого августа проводит голодовку, тем самым протестуя против своего заключения, которое он считает незаконным. Напомним, Хоржана осудили за применение физического насилия в отношении милиционера. Приднестровский коммунист отправил в миссию ОБСЕ в Молдове письмо. В послании он обвиняет власти региона в том, что они пытаются накануне парламентских выборов избавиться от конкурента в его лице. «Если со мной что-то произойдет, виновными в моей гибели прошу считать Виктора Гушана (владелец холдинга “Шериф”, ред.), Вадима Красносельского (глава региона, ред.), Руслана Мову (руководитель МВД, ред.), Виталия Ищенко (заместитель министра юстиции, ред.), Виталия Лоянича (возглавляет тюрьму №1 в Глином, ред.)», – написал Хоржан.

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