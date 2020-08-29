Все страны должны иметь к ней равный доступ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны отказаться от политических и других предпочтений при распределении вакцины от коронавируса. Иначе с пандемией в обозримой перспективе справиться не удастся.

По его словам, ВОЗ считает, что вакцину следует распространять в два этапа: первыми ее должны получить страны, ученые которых работали над созданием вакцины, а затем те государства, где существует самая высокая угроза дальнейшего распространения инфекции. Предлагается вакцинировать прежде всего медиков и людей в возрасте 65+, именно они в группе наибольшего риска.

Гебрейесус подчеркнул, что препарат будет распределяться по миру, только если будет доказана одновременно и его эффективность, и безопасность. Генеральный директор ВОЗ сообщил, что в настоящий момент уже известно о девяти вакцинах, созданных в разных странах и близких к тому, чтобы запустить их в массовое производство.

К разработанной ВОЗ программе партнерства уже присоединились более ста семидесяти стран. Ожидается, что к концу следующего года на разных предприятиях изготовят как минимум два миллиарда доз лицензированных вакцин, сообщает ТАСС.

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