Это подтверждается целым рядом наблюдений

С самого начала пандемии не утихают споры: кому нужнее маска – здоровым или зараженным? Большинство специалистов придерживались мнения, что, поскольку защитные маски задерживают большую часть вирусов, выделяемых инфицированным человеком с частицами слюны, маски в первую очередь необходимы здоровым людям.

Однако вирусологи Калифорнийского университета сделали интересное наблюдение. На двух американских предприятиях пищевой промышленности, где зафиксировали вспышки коронавируса, а ношение масок работниками было обязательным, большинство заразившихся болели в легкой форме или вообще бессимптомно. Та же картина наблюдалась и при исследовании других коронавирусов – люди, использовавшие маски в общественных местах, заражались реже.

Вывод специалистов: маски в некоторой степени способны защитить и тех, кто в них ходит, а не только окружающих, сообщает «Medical Xpress».

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