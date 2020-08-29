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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Ученые США: маска может защитить от коронавируса не только окружающих, но и того, кто ее носит

29 августа
21:36 2020
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Это подтверждается целым рядом наблюдений

С самого начала пандемии не утихают споры: кому нужнее маска – здоровым или зараженным? Большинство специалистов придерживались мнения, что, поскольку защитные маски задерживают большую часть вирусов, выделяемых инфицированным человеком с частицами слюны, маски в первую очередь необходимы здоровым людям.

Однако вирусологи Калифорнийского университета сделали интересное наблюдение. На двух американских предприятиях пищевой промышленности, где зафиксировали вспышки коронавируса, а ношение масок работниками было обязательным, большинство заразившихся болели в легкой форме или вообще бессимптомно. Та же картина наблюдалась и при исследовании других коронавирусов – люди, использовавшие маски в общественных местах, заражались реже.

Вывод специалистов: маски в некоторой степени способны защитить и тех, кто в них ходит, а не только окружающих, сообщает «Medical Xpress».

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