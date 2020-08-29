Власти Белоруссии отказали в аккредитации некоторым иностранным журналистам, освещавших народные протесты, последовавшие за президентскими выборами, сообщает новостное агентство AFP.

Среди пострадавших оказались два журналиста редакции Русской службы ВВС. Такие жесткие методы борьбы со СМИ были вызваны подготовкой оппозиционно настроенных граждан к массовому митингу, назначенному на воскресенье, 30 августа. По заявлению представителей ВВС, действия правительства Белоруссии в грубой форме нарушают свободу слова. Журналисты обратились к руководству страны с требованием пересмотреть принятое решение.

Несмотря на активное препятствие со стороны правительства и массовые задержания, граждане Белоруссии продолжают собираться на площади Независимости в Минске, высказывая свое несогласие полицейскому произволу.

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