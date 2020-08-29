Американский предприниматель Илон Маск представил общественности свинку с вживленным в мозг компьютерным чипом размером с монетку, чтобы продемонстрировать свои амбициозные планы на разработку системы «из сознания в компьютер». Об этом пишет ВВС.

В прошлом году миллиардер начал работу над системой, способной помочь людям с неврологическими расстройствами управлять телефонами и компьютерами с помощью силы мысли. Стартап Маска называется Neuralink и, по заявлению самого бизнесмена, сможет не только помочь людям с ограничениями, но и в будущем поспособствует лечению деменции, болезни Паркинсона и травм спинного мозга.

Успешное вживление в мозг поросенка по имени Гертруда микрочипа – первый значимый шаг на пути к осуществлению планов Илона Маска.

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