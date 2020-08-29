В течение прошедшего дня, 29 августа, зарегистрированы еще 9 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это 50-летний мужчина из района Чадыр-Лунга, 74-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 53-летний мужчина из Каларашского района, 70-летняя женщина из Унгенского района, 83-летний мужчина из муниципия Кишинев, 31-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Дубоссарского района, 72-летняя женщина, из Сынджерей, 75-летняя женщина из Каларашского района. На вечер 29 августа 25139 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 990 человек умерли от инфекции.

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