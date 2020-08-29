К вечеру 29 августа в Молдове зарегистрированы 500 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2445, из них первичных – 2151, а повторных 294.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 36404 человек.

Из 500 новых случаев на сегодняшний день 36 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 12, медсестры – 21, вспомогательный персонал -3.

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