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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 августа 36404 зараженных

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 августа 36404 зараженных
29 августа
17:41 2020
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К вечеру 29 августа в Молдове зарегистрированы 500 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РМ.

Всего проведено тестов в этот день – 2445, из них первичных – 2151, а повторных 294.

Общее число зараженных новым коронавирусом составляет 36404 человек.

Из 500 новых случаев на сегодняшний день 36 – это медицинские работники, в том числе: врачи – 12, медсестры – 21, вспомогательный персонал -3.

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