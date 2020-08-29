На сегодняшний день в стране 25139 человек прошли лечение и 990 умерли от инфекции COVID-19. На 29 августа в Молдове подтверждено 36404 случая заражения новым коронавирусом. Состояние здоровья 542 инфицированных – тяжелое (в том числе 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 1361 – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии.

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