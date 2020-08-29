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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 августа 25139 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 29 августа 25139 излечившихся
29 августа
17:41 2020
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На сегодняшний день в стране 25139 человек прошли лечение и 990 умерли от инфекции COVID-19. На 29 августа в Молдове подтверждено 36404 случая заражения новым коронавирусом.  Состояние здоровья  542  инфицированных – тяжелое (в том числе 31 пациент подключен к аппаратам ИВЛ), 1361  – средней степени тяжести, остальные пациенты в удовлетворительном состоянии. 

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