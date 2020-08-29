В Лондоне придумали экологически чистую замену бетону
Для изготовления стройматериала предлагают использовать морские ракушки
Дизайнеры из британской столицы показали свою новую разработку под названием «Морской камень». Стройматериал изготовлен из измельченных морских ракушек, смешанных с натуральным загустителем (каким именно, не сообщается – это коммерческая тайна). В результате получается экологически чистый аналог бетона благодаря кальцию, из которого состоят ракушки. Кстати, для измельчения ракушек не используются электроинструменты или химические вещества – опять же, ради экологичности.
Все же пока прочность «Морского камня» недостаточно высока для создания из него массивных конструкций. Поэтому его используют только для сравнительно небольших изделий – столешниц, ваз, облицовочной плитки. Если же поставить целью увеличить прочность, это можно будет сделать только за счет повышения себестоимости и снижения экологичности материала.
Над идеей создания «Морского камня дизайнеры задумались потому, что основная масса отходов переработки морепродуктов попадает на свалки и загрязняет тем самым окружающую среду. Новый материал позволит безопасно утилизировать немалую часть ракушек, сообщает «Dezeen».
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