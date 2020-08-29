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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Лондоне придумали экологически чистую замену бетону

В Лондоне придумали экологически чистую замену бетону
29 августа
16:41 2020
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Для изготовления стройматериала предлагают использовать морские ракушки

Дизайнеры из британской столицы показали свою новую разработку под названием «Морской камень». Стройматериал изготовлен из измельченных морских ракушек, смешанных с натуральным загустителем (каким именно, не сообщается – это коммерческая тайна). В результате получается экологически чистый аналог бетона благодаря кальцию, из которого состоят ракушки. Кстати, для измельчения ракушек не используются электроинструменты или химические вещества – опять же, ради экологичности.

Все же пока прочность «Морского камня» недостаточно высока для создания из него массивных конструкций. Поэтому его используют только для сравнительно небольших изделий – столешниц, ваз, облицовочной плитки. Если же поставить целью увеличить прочность, это можно будет сделать только за счет повышения себестоимости и снижения экологичности материала.

Над идеей создания «Морского камня дизайнеры задумались потому, что основная масса отходов переработки морепродуктов попадает на свалки и загрязняет тем самым окружающую среду. Новый материал позволит безопасно утилизировать немалую часть ракушек, сообщает «Dezeen».         

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