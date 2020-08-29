До сих пор его удостаивались только люди за выдающиеся достижения

Этот почетный титул присуждается в Новой Зеландии уже десять лет – за значительные заслуги в разных сферах деятельности. Но животное попало в список номинантов впервые.

У рыжего кота по имени Варежка возраст вполне солидный – десять лет. Уже два года он активно посещает разные учреждения города Веллингтона и везде ведет себя по-хозяйски, при том, что животное вовсе не бездомное, и у него есть владелец. Все горожане настолько полюбили животное, что мэр Веллингтона вручил Варежке миниатюрный ключ от города, который теперь всегда висит на ошейнике кота – в знак того, что животное считается символом города. Теперь фотография животного украшает фирменный календарь Веллингтона. А в социальных сетях у кота почти шестьдесят тысяч подписчиков.

Так что никто не удивился, когда Варежку выдвинули кандидатом на получение звания «Новозеландец года» – за трудолюбие и доброжелательность в качестве государственного служащего. А среди конкурентов на почетный титул – премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, генеральный директор Министерства здравоохранения Эшли Блумфилд, члены парламента Хлои Суорбрик и Дэвид Сеймур и другие известные личности, сообщает «The Guardian».

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