Он содержит много любимых жителями страны цифр

Как известно, в Китае придают большое значение цифрам, особенно в определенных комбинациях. Поэтому большой интерес вызвал телефонный номер, оканчивающийся на пять восьмерок, который был выставлен на аукцион. Приобрести его пожелали свыше пяти тысяч человек.

Такой ажиотаж не случаен: в одном из диалектов китайского языка цифра «восемь» звучит так же, как слово «процветание». Следовательно, обладатель такого номера может рассчитывать на пятикратное процветание. Так что в Китае нередко готовы заплатить дороже за телефонный номер со «счастливым» сочетанием цифр. К примеру, номер, в котором восемь последних цифр были семерками, продали с аукциона почти за четыре миллиона юаней.

А на нынешнем онлайн-аукционе номер с восьмерками ушел за 2,25 миллиона юаней, что превышает триста тысяч долларов, сообщает rossaprimavera.ru.

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